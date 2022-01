Penedo ganha sinal digital da TV Pajuçara, afiliada Record em AL

A partir de hoje, terça-feira, 11 de janeiro, os penedenses ganharão mais um canal digital gratuito de televisão, trata-se da afiliada Rede Record em Alagoas, a TV Pajuçara.

O anúncio foi feito nesta tarde, no programa Fique Alerta, com a participação do prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes, um dos prefeitos mais bem avaliados de Alagoas, segundos pesquisas. O Chefe do Executivo Municipal elogiou a iniciativa do Sistema Pajuçara de Comunicação e explanou sobre a importância desse feito para todos os ribeirinhos.

A TV digital apresenta uma resolução muito mais definida. Mesmo nos casos em que a imagem transmitida é recebida em uma qualidade duvidosa, ainda assim é superior ao antigo sinal analógico. O sinal de TV digital também consegue receber a transmissão simultânea de, até mesmo, seis canais de som ao mesmo tempo. Para isso, é importante ter um equipamento de som adequado.

Confira matéria na íntegra:

A frequência que os penedenses devem sintonizar a TV Pajuçara é a 33.1. Vale salientar que para encontrar os canais digitais em sua TV, selecione a plataforma de seu produto e siga os passos. Se sua TV não sintoniza canal digital, verifique se sua antena é UHF, recomendamos consultar um antenista para verificar o sinal.

Para mais informações sobre conversor digital e sinal digital clique aqui.

Você também pode obter mais informações pelo telefone 147 (ligação gratuita).

Essa ação comemora os 30 anos da Tv Pajuçara em Alagoas. Além de Penedo, a cidade de Santana do Ipanema, no sertão alagoano também foi contemplada com esse avanço tecnológico.

Da Redação