Pensamentos saudáveis para o trabalho

O foco no positivo é capaz de mudar a sua perspectiva sobre os mais diversos fatores envolvidos com o seu trabalho. Por isso, apostar em pensamentos positivos e ouvir mais as suas emoções é respeitar a si mesmo e encontrar um equilíbrio entre trabalho e saúde mental.

Ficou interessado no assunto e quer saber por onde começar nessa trajetória de focar mais nas coisas positivas? Então acompanhe este conteúdo até o fim e saiba mais!

Pensamentos com foco no positivo que você pode usar no trabalho

É claro que existe uma série de pensamentos com foco no positivo que você pode usar no dia a dia de trabalho. No entanto, selecionamos alguns deles para que você tenha um ponto de partida que respeite o seu bem-estar e os seus limites. Acompanhe e inspire-se:

1. Eu faço o que eu posso

Sabe quando bate aquele desespero de não conseguir finalizar uma determinada tarefa da maneira que você desejaria? Pois bem… Neste momento, o ideal é que você mantenha o foco no positivo e reconheça que possui limites.

Ninguém é invencível no trabalho. Há cobranças que podem nos colocar diante de um limite, e tudo bem!

Lembrar que você faz o que está ao seu alcance e dentro do seu controle é fundamental para não se levar ao esgotamento no trabalho. Respeite os seus limites.

2. Eu escuto as minhas emoções

Quando você se sentir irritado, estressado ou até mesmo triste com algo que está acontecendo, o foco no positivo pode se basear em escutar as suas emoções.

Sim, entenda que elas fazem parte da sua rotina. E ainda, que elas são importantes aliadas do seu cérebro, pois ajudam a equilibrar as emoções positivas também.

Quando você escuta o que sente, entende porque está sentindo e busca soluções plausíveis, automaticamente o seu dia fica mais leve, produtivo e menos desgastante.

3. Eu parto em busca das soluções

Ao invés de lamentar um problema e se sentir estacionado nele, use o foco no positivo na hora de pensar em boas soluções.

Analise quais caminhos podem ser seguidos e pare de dizer que é impossível encontrar um jeito. Quando mudamos a nossa mente e focamos em soluções, percebemos que muitas delas estão diante de nós, mas apenas não conseguíamos dar a atenção adequada.

4. Não foco no medo, foco no resultado

Diga isso para você sempre que sentir medo.

Claro que você pode sentir medo e entender por que está sentindo. No entanto, não se prenda somente a ele: tente enxergar o resultado que poderá ser alcançado ao vencer este medo.

5. Eu sou grato por cada conquista

Seja grato pelas suas conquistas diárias, mensais e anuais. Esse foco no positivo pode lhe ajudar a perceber o quanto você já cresceu nos últimos tempos e o quanto isso significa que você é realmente bom no que faz.

Esses pensamentos ajudam na hora de elevar a motivação e focar em um plano de ação para o futuro. E assim, é possível viabilizar mais bem-estar e qualidade de vida no trabalho.