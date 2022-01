Pescador e sobrinha desaparecem após saírem para pescar em Caravelas, no extremo-sul

Um pescador e a sobrinha estão desaparecidos desde quarta-feira (19) após saírem para pescar, em Caravelas, no extremo-sul da Bahia. Paulo Machado Rocha, de 48 anos, e Layla Rocha Nascimento, de 28 anos, não foram vistos desde a madrugada de terça (18), quando saíram para a atividade nas proximidades do Recife Parcel das Paredes.

Na quarta, pescadores do local começaram a busca pelos dois e encontraram pertences pessoais, como chinelos e vasilhas, além de equipamentos do barco, como o rádio. As informações são do Bahia Meio Dia.