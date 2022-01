Petrobras anuncia novo ajuste nos preços da gasolina e do diesel

A Petrobras anunciou, nesta terça-feira (11), um novo aumento nos preços de venda da gasolina e do diesel para as distribuidoras.

Já para o diesel, o preço passará de R$ 3,34 para R$ 3,61 por litro. Para as distribuidoras, o aumento representa 8,08%. A alta do preço, desde janeiro do ano passado, chega a 78,71% nas refinarias. A companhia afirma que a “parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 3,01, em média, para R$ 3,25 a cada litro vendido na bomba. Uma variação de R$ 0,24 por litro”.