Petrópolis abre NOVOS empregos pelo país

O Grupo Petrópolis, uma das maiores empresas cervejeiras do país, está com novas vagas de emprego abertas. Os cargos podem ser preenchidos em diversas regiões do país. Confira como se inscrever e quais as funções disponíveis para ocupação, a seguir!

Grupo Petrópolis está recrutando novos colaboradores

O Grupo Petrópolis é uma das maiores indústrias fabris do setor de bebidas alcoólicas e não alcoólicas no Brasil. Além disso, foi fundado em 1994, no estado do Rio de Janeiro. Seu capital é totalmente brasileiro, possuindo um amplo portfólio de produtos que são consumidos nacionalmente e internacionalmente.

Candidatos PCDs também podem se inscrever para os cargos. Acompanhe as vagas disponíveis para ocupação no Grupo Petrópolis:

Promotor de Vendas;

Ajudante de Distribuição;

Vendedor Interno;

Vendedor Externo;

Assistente de Vendas;

Auxiliar de Recursos Humanos;

Consultor Comercial PL;

Supervisor de Vendas;

Operador de Utilidades;

Auxiliar de Serviços Gerais;

Analista de Vendas Júnior;

Arquiteto de Infraestrutura;

Coordenador de Envase;

Operador de Produção;

Analista de Administração de Pessoal PL;

Coordenador de Logística;

Analista de Trade Marketing;

Conferente;

Especialista de Sistemas;

Gerente Geral de Unidade;

Oficial de Manutenção Civil;

Analista de Meio Ambiente Sr – Sustentabilidade;

Eletricista de Manutenção Predial;

Aprovisionador de Materiais Manutenção;

Líder ETDI;

Coordenador de Saúde e Segurança do Trabalho;

Especialista de Segurança da Informação;

Coordenador de Governança TI;

Assistente Administrativo;

Analista de Inteligência de Mercado PL.

Como realizar a sua inscrição

Para fazer parte do Grupo Petrópolis, os candidatos deverão acessar o site de participação e realizar seu cadastro de forma online na vaga de interesse.

