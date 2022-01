Petrópolis tem mais de 100 empregos pelo país

O Grupo Petrópolis, maior companhia cervejeira do Brasil, está disponibilizando mais de 100 empregos pelo país. Os cargos são para ocupar diferentes níveis dentro da empresa. Veja, a seguir, as vagas disponíveis pelo Grupo e mais informações sobre como se inscrever!

Grupo Petrópolis abre várias oportunidades para o Brasil

O Grupo Petrópolis, uma das maiores fábricas de bebidas, foi fundada em 1994, e é uma indústria totalmente brasileira. A empresa possui um amplo portfólio em produtos que atendem consumidores internacionais e nacionais.

No total, são 100 vagas disponíveis, sendo todas para diferentes estados brasileiros onde o Grupo possui unidades fabris. Confira alguns cargos disponíveis para inscrição:

Televendas;

Vendedores Externos;

Assistente Técnico de Chopp;

Vendedores;

Aprendiz Administrativo;

Supervisores de Vendas;

Supervisores de Execução AS;

Operadores Logísticos;

Promotores de Vendas – exclusivo para candidatos PCD;

Analistas de Trade Marketing (Pleno);

Aprendiz de Produção;

Ajudantes de Distribuição – exclusivo para candidatos PCD;

Coordenador de Saúde e Segurança do Trabalho;

Promotor de Vendas;

Médico do Trabalho;

Assistente Administrativo;

Coordenadores de Logística.

Todos os cargos exigem vivência anterior na função, além de ser necessário possuir qualificações específicas em cada área de atuação. Todas as informações, regiões e requisitos podem ser acessados através do site de participação.

Como se inscrever

Para fazer parte do time Grupo Petrópolis, os profissionais interessados devem realizar um cadastro através do link de participação, clicando no campo “candidate-se”. Na plataforma o candidato consegue analisar todos os detalhes sobre a vaga pretendida.

