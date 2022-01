PetroReconcavo abre matrículas para curso gratuito de formação profissional

Em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), a PetroReconcavo está com inscrições abertas, até dia 30/01, para o curso gratuito de Profissionais de Sonda, ministrado na Bahia e Rio Grande do Norte.

Na Bahia, o curso será ministrado nas regiões de Alagoinhas, Catu, Mata de São João e Pojuca; e, no Rio Grande do Norte, em Mossoró. Para participar do processo seletivo, clique aqui e cadastre-se.