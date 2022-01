Piloto morre em queda de avião agrícola no oeste da Bahia

Acidente aéreo aconteceu próximo a uma empresa de alimentos (Foto: Marlon Ferraz/Blog do Braga)

Na tarde desta quinta-feira (20), um avião agrícola caiu na cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. De acordo com informações do delegado Joaquim Rodrigues, o piloto da aeronave, de 35 anos, morreu no local do acidente. As informações são do g1 Bahia.