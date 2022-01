Piovani faz crítica a foto de Thaila Ayala: ‘Amamentar não é tomar milk shake’

“Esses dias eu vi uma foto de uma menina linda que acabou de parir com uma barriga seca, toda gatinha já, dando de mamar ao filho… Arrumada, cabelo bonito…Quando olhei pra aquilo eu pensei: ‘Meu Deus do céu’! Talvez ela não saiba o que ela está fazendo, mas só está aumentando essa imagem que o mundo passa que amamentar é tomar um milk shake”, disse Piovani numa conversa com o apresentador Daniel Oliveira, no programa “Alta definição”, do canal SIC.