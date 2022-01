A produtora do Pipa Sun Sessions anunciou nesta terça-feira (18) que o valor do ingresso para o evento de sábado (22), com Thiaguinho e CBX Samba Club, sofrerá aumento a partir desta quinta-feira (20). O show acontece no Pipa Beach Club, na Praia do Flamengo.

As vendas do primeiro ainda estão disponíveis valor de R$ 150,00, através do Sympla. É importante lembrar que o uso da máscara e a apresentação do comprovante de vacina com as duas doses são obrigatórios.