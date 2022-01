Pipa Sun Sessions: Dan Valente substitui Tuca após cantor ser diagnosticado com covid-19

Após Tuca Fernandes ser diagnosticado com covid-19 nesta quinta-feira (6), a produção do Pipa Sun Sessions anunciou que Dan Valente o substituirá na edição deste domingo (8). O evento acontece no Pipa Beach Club, na Praia do Flamengo, a partir das 16hrs.

A apresentação da dupla Matheus e Kauan está mantida. Os ingressos estão à venda no site, e custam R$ 150,00.

O evento acontece respeitando os protocolos de segurança estabelecidos pelo governo do Estado.

Serviço:

O que: Pipa Sun Sessions, com Matheus e Kaun e Dan Valente

Quando? 09 de janeiro às 16h

Quanto? R$ 150,00

Onde? Pipa Beach Club (Praia do Flamengo)