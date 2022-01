PIS/Pasep 2022: Veja como consultar e as datas de pagamento

Os pagamentos do abono salarial PIS/Pasep começam no dia 8 de fevereiro. Após um ano suspenso devido a questões orçamentárias, o benefício retorna no início deste ano. Cerca de 23 milhões de trabalhadores terão acesso.

Vale ressaltar que os repasses que serão iniciados na data mencionada serão destinados aos cidadãos que trabalham em empresas privadas com direito ao PIS. Os servidores públicos, com direito ao Pasep, serão beneficiados a partir do dia 15 de fevereiro.

Neste ano será pago o abono salarial referente ao ano-base 2020. Uma das exigências para ter direito ao benefício é estar inscrito nos programas há cinco anos e ter trabalhado pelo menos um mês com carteira assinada.

Além disso, o trabalhador deve ter recebido uma remuneração média mensal de até dois salários mínimos no ano-base e estar com os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Social (RAIS).

Calendário do PIS/Pasep 2022

PIS

Nascidos em Saque liberado dia Janeiro 08/02/2022 Fevereiro 10/02/2022 Março 15/02/2022 Abril 17/02/2022 Maio 22/02/2022 Junho 24/02/2022 Julho 15/03/2022 Agosto 17/03/2022 Setembro 22/03/2022 Outubro 24/03/2022 Novembro 29/03/2022 Dezembro 31/03/2022

Pasep

Final da inscrição Saque liberado dia 0 15/02/2022 1 15/02/2022 2 17/02/2022 3 17/02/2022 4 22/02/2022 5 24/02/2022 6 15/03/2022 7 17/03/2022 8 22/03/2022 9 24/03/2022

Valor do PIS/Pasep 2022

O abono salarial tem valor máximo equivalente ao salário mínimo vigente (R$ 1.212 em 2022). Todavia, o benefício é repassado proporcional ao tempo de trabalho no ano-base. Veja a tabela:

Meses trabalhados Valor 1 R$ 101,00 2 R$ 202,00 3 R$ 303,00 4 R$ 404,00 5 R$ 505,00 6 R$ 606,00 7 R$ 707,00 8 R$ 808,00 9 R$ 909,00 10 R$ 1.010,00 11 R$ 1.111,00 12 R$ 1.212,00

Consulta dos PIS/Pasep

O trabalhador pode consultar o PIS através do aplicativo da Carteira de Trabalho digital. Com ele, é possível verificar informações sobre os contratos de trabalho antigos e atuais, além da liberação do benefício. Também é possível fazer uma consulta pelo número 158.

O que é o abono do PIS PASEP e quem tem direito?

Servidores públicos, federais, estaduais e municipais são inscritos no PASEP. Bem como, empregados de empresas públicas e sociedades mistas.

O abono do PIS PASEP é um benefício concedido para os trabalhadores cadastrados há 5 anos ou mais. Para que o trabalhador possa usufruir desse benefício a empresa deve ter declarado corretamente esse trabalhador na RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais.

Até dois salários mínimos vigentes no ano de base do pagamento

É importante que o trabalhador tenha recebido em média até dois salários mínimos no ano de referência do pagamento e trabalhado no mínimo 30 dias. Ou seja, se a média de valor ultrapassar dois salários mínimos do ano de referência, ou caso o trabalhador não tenha trabalhado ao menos 30 dias, ele não terá direito a esse abono.

Os trabalhadores que têm direito ao seguro-desemprego, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e abono salarial precisam saber o número do PIS para receber o benefício. Sendo assim, hoje é possível consultar a identificação do documento por meio de uma consulta simples no site Meu INSS utilizando o CPF.

Para verificar o número PIS por meio do CPF basta acessar o site Meu INSS, clicar em “Entrar com gov.br”. O usuário precisa digitar o CPF e selecionar a opção “continuar” ou criar um cadastro. Após acessar a conta, o trabalhador deve clicar em “Meu cadastro” na página inicial, onde será possível conferir os dados como nome, CPF e NIT/PIS.