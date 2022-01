PIS/Pasep: tenho direito ao abono em 2022?

Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, mais de 22 milhões de brasileiros vão receber o abono salarial PIS/Pasep a partir de 8 de fevereiro deste ano. O valor orçamentário ultrapassa R$ 20 bilhões.

Veja também: Auxílio Brasil: Recebem hoje beneficiários com NIS final 4

Os trabalhadores inscritos no PIS, que exercem suas funções em empresas privadas, receberão o abono salarial no período de 8 de fevereiro a 31 de março, pela Caixa. Já os servidores públicos, inscritos no Pasep, terão acesso ao pagamento entre os dias 15 de fevereiro e 24 de março, pelo Banco do Brasil.

Datas de pagamento do PIS/Pasep 2022

PIS

Nascidos em janeiro – 8 de fevereiro;

Nascidos em fevereiro – 10 de fevereiro;

Nascidos em março – 15 de fevereiro;

Nascidos em abril – 17 de fevereiro;

Nascidos em maio – 22 de fevereiro;

Nascidos em junho – 24 de fevereiro;

Nascidos em julho – 15 de março;

Nascidos em agosto – 17 de março;

Nascidos em setembro – 22 de março;

Nascidos em outubro – 24 de março;

Nascidos em novembro – 29 de março;

Nascidos em dezembro – 31 de março.

Pasep

Finais de inscrição 0 e 1 – 15 de fevereiro;

Finais de inscrição 2 e 3 – 17 de fevereiro;

Final de inscrição 4 – 22 de fevereiro;

Final de inscrição 5 – 24 de fevereiro;

Final de inscrição 6 – 15 de março;

Final de inscrição 7 – 17 de março;

Final de inscrição 8 – 22 de março;

Final de inscrição 9 – 24 de março.

O saque do PIS pode ser realizado ou movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Caso não seja possível a abertura da conta digital, o resgate pode ser realizado com o Cartão do Cidadão e senha nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas, Caixa Aqui ou agências.

O Pasep, por sua vez, deve ser sacado diretamente da conta corrente ou poupança caso o trabalhador seja cliente do BB. Outra maneira de resgatar o benefício é por meio de transferências via TED para conta de sua titularidade pelos terminais de autoatendimento e portal ou no guichê de caixa das agências.

Quem tem direito ao abono em 2022

Trabalhador inscrito no PIS/Pasep há, pelo menos, cinco anos;

há, pelo menos, cinco anos; Trabalhador que tenha exercido atividade remunerada formalmente por, no mínimo, 30 dias no ano-base;

Trabalhador que recebeu remuneração média mensal de até dois salários mínimos; e

Trabalhador que teve os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

Valor do PIS/Pasep 2022

O valor do abono é proporcional ao período em que o empregado trabalhou com carteira assinada no ano-base, neste caso, em 2020. Cada mês trabalhado equivale a um benefício de R$ 101, conforme o valor do salário mínimo (R$ 1.212), sendo a remuneração máxima que pode ser repassada aos trabalhadores de direito.

Como fazer a Consulta

De acordo com a equipe do Trabalho e Previdência, as consultas estarão liberadas a partir do dia 22 de janeiro, benefício por meio da Carteira de Trabalho Digital ou no portal GOV.BR. A central de atendimento Alô Trabalhador, no telefone 158, também estará disponível.

Em específico, o trabalhador do setor privado também poderá consultar nos aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem. Já no caso dos servidores públicos, a consulta pode ser realizada pela página Consulte seu Pasep ou na Central de Atendimento do Banco do Brasil (4004-0001, capitais e regiões metropolitanas, ou 0800 729 0001, interior).