Piseiro, sertanejo e pop: o boom de novos nomes representantes da música baiana

Bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde à Pop Bahia, uma coluna sobre música baiana. Vamos nos encontrar aqui todas as quartas-feiras para compartilhar conteúdos inéditos como resenhas, entrevistas, artigos, listas e até playlists. A ideia é que este seja um espaço de valorização da produção musical baiana contemporânea e de resgate da memória.

Começar a coluna em janeiro de 2022 pessoalmente tem um significado muito especial. Foram há exatos 10 anos que comecei a minha trajetória no jornalismo, ainda como estagiário, e já escrevendo sobre música. Então, a estreia da Pop Bahia é uma forma de comemorar esse marco. Muitas experiências foram vividas nesse período e culminaram em um livro lançado em 2021: Pop Negro SSA: cenas musicais, cultura pop e negritude, disponível para download gratuito.

É o olhar e o repertório acumulado nesses 10 anos que trago aqui. Tenho acompanhado muitas mudanças na música baiana e acredito que estamos num momento muito privilegiado na relação diversidade e visibilidade. A riqueza musical sempre foi uma marca presente na produção feita em todo o Estado, mas atualmente percebo que há mais espaços para bandas e artistas de fora do mainstream – e até mesmo o mainstream, que se apresenta de forma mais diversificada.

A música baiana no mainstream nacional

Além dos nomes do Axé Music e do pagode baiano, que há décadas tocam nas principais rádios do Estado, a música baiana hoje é representada nacionalmente para o grande público também por nomes como Os Barões da Pisadinha e Simone & Simaria. Tanto a banda quanto a dupla de irmãs têm trajetórias construídas fora do jogo mercadológico que se montou em Salvador para impulsionar as estrelas do Carnaval da cidade.

Elas enriquecem a música baiana com perspectivas do interior, de cidades que constroem sua identidade longe, tanto física quanto simbolicamente, da praia, do acarajé, do Pelourinho e outras marcas que reduzem a baianidade à Salvador e ao Recôncavo da Bahia. Os Barões da Pisadinha e Simone & Simaria são fenômenos de audiência nas redes sociais e nas plataformas de streaming, fazem shows lotados pelo Brasil e inserem o Estado nas cenas de forró eletrônico e sertanejo.