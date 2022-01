Pitty lança documentário ‘Casulo Musical’ e mostra processo criativo do seu novo EP

A cantora Pitty lança nesta quarta-feira (19) o documentário “Casulo Musical. Dividido em 4 episódios, o vídeo mostra o processo de criação do EP “Casulo”, feito de forma inédita para a artista. O EP conta com 4 faixas, onde cada uma corresponde a um episódio do documentário: “Diamante”, “Simplesmente Fluir”, “Busca Implacável” e “Diário”.

Com cerca de 20 minutos de duração, o primeiro episódio, “Diamante”, traz os depoimentos de Pitty, da rapper Drik Barbosa e do produtor Weks, que criaram a música de forma coletiva e ao vivo através de uma rede social.

Na próxima semana é a vez de “Simplesmente Fluir”, com o produtor Pupillo, na sequência “Busca Implacável”, com Jup do Bairro e Badsista e, por fim, “Diário” com Monkey Jhayam & Rockers Control.

EP “Casulo”

“Casulo” é o primeiro lançamento do selo de mesmo nome criado pela cantora e compositora Pitty, com o intuito de lançar produções que venham a acontecer paralelamente a seu trabalho solo. Tanto o EP quanto o selo foram batizados com o mesmo nome de um quadro dentro da programação de seu canal na plataforma Twitch durante o ano de 2021. No programa Casulo Musical ela recebeu artistas convidados e criou com eles, ali mesmo na hora e ao vivo, músicas inéditas. Para ela, algo completamente novo e surpreendente.

“O processo de criação foi tão diferente, liberto, fora do comum, para mim e pra geral que participou. Um aprendizado que ainda não consigo mensurar, mas percebo a cada coisa que botamos no mundo do projeto, cada vez que eu vejo as imagens, ouço as músicas, quando penso nesses artistas incríveis e o quanto fluímos juntos nessa aventura. Já curtia o som de cada uma e cada um deles, e agora sou fã dessas pessoas também”, comentou Pitty.