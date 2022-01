Conforme informações oficiais do Banco Central do Brasil (BCB), houve uma ocorrência relacionada ao Pix em uma instituição participante.

Pix: Banco Central comunica ocorrência em instituição de pagamento

Regido pelo princípio da transparência, o Banco Central do Brasil (BCB) informou publicamente a ocorrência de incidente de segurança com dados pessoais vinculados a chaves Pix sob a guarda e a responsabilidade da Acesso Soluções de Pagamento S.A. (Acesso), em razão de falhas pontuais em sistemas dessa instituição de pagamento.

Não houve exposição de dados sensíveis

A instituição reforçou que não foram expostos dados sensíveis, tais como senhas, informações de movimentações e saldos financeiros em contas transacionais, ou quaisquer outras informações sob sigilo bancário.

Não é possível a movimentação de recursos

As informações obtidas são de natureza cadastral, que não permitem movimentação de recursos, nem acesso às contas ou a outras informações financeiras, reforça o Banco Central do Brasil (BCB) em comunicado oficial.

A notificação oficial ocorrerá exclusivamente pelo Banco Central do Brasil (BCB)

As pessoas que tiveram seus dados cadastrais obtidos a partir do incidente serão notificadas exclusivamente por meio do aplicativo ou pelo internet banking de sua instituição de relacionamento, informa o Banco Central do Brasil (BCB).

Dessa maneira, nem o Banco Central do Brasil (BCB) nem as instituições participantes usarão quaisquer outros meios de comunicação aos usuários afetados, tais como aplicativos de mensagem, chamadas telefônicas, SMS ou e-mail, reforça a instituição em seu site oficial.

O Banco Central do Brasil (BCB) adotou as ações necessárias para a apuração detalhada do caso

Além disso, o Banco Central do Brasil (BCB) adotou as ações necessárias para a apuração detalhada do caso e aplicará as medidas sancionadoras previstas na regulamentação vigente.

A instituição reforça a transparência dentre os seus valores junto ao público

Mesmo não sendo exigido pela legislação vigente, por conta do baixo impacto potencial para os usuários, o Banco Central do Brasil (BCB) decidiu comunicar o evento à sociedade, à vista do compromisso com a transparência que rege sua atuação, reforça a instituição em seu site oficial.

O Banco Central do Brasil (BCB) criou página específica em seu site para registrar incidentes de segurança

Ainda regido pelo princípio da transparência, o Banco Central do Brasil (BCB) criou página específica em seu site para registrar incidentes de segurança desse tipo, reforça o comunicado oficial do Banco Central do Brasil (BCB), disponível em seu site.

O Banco Central do Brasil (BCB) reforça que desde o escopo dos seus projetos (Pix e Open Banking) a segurança dos usuários é uma das suas principais preocupações. Por isso, todos os fluxos são acompanhados e os incidentes são apurados.