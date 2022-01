Pix Saque e Pix Troco: você sabe como funcionam essas modalidades?

O Banco Central do Brasil, desde o ano passado, anunciou uma novidade no método de transação bancária instantânea. As novas funcionalidades do sistema são chamadas de Pix Saque e Pix Troco. Mas, como eles funcionam? Essa pergunta, o Notícias Concursos responderá neste domingo (23).

Pix Saque e Pix Troco: como funcionam?

O Banco Central apresentou há alguns meses, um novo modelo de uso do Pix. Na verdade, são dois modelos: o Pix Saque e o Pix Troco. Esses serviços relacionados ao sistema instantâneo de pagamento entraram em vigor em 29 de novembro de 2021. De acordo com o a maior instituição bancária do Brasil, os dois produtos fazem parte de uma agenda em evolução para o Pix, o que sugere que mais anúncios serão feitos no futuro.

Em ambos os casos, os próprios nomes já indicam a ideia principal de cada serviço que será prestado. Com o Pix Troco, os usuários podem fazer compras pelo Pix e receber trocos em moeda física. No Pix Saque pode-se sacar dinheiro em instituições que estão prontas para se tornarem agentes de saque. Nesse caso, os consumidores podem fazer Pix para empresas sem precisar comprar nada. Em troca, você receberá uma quantidade igual de moeda física. Durante o dia, o limite de transações é de R$ 500,00. O limite máximo é de R$ 100,00 entre 20h e 6h.

Interesses de todas as partes com o compromisso do Banco Central, animam o cenário. Isso porque a maior autoridade bancária do país também está confiante de que todos os processos envolvidos irão melhorar.

A adoção do Pix Saque e do Pix Troco tem o potencial de beneficiar a sociedade como um todo – cidadãos, pequenos varejistas e empresas inteiras. Os cidadãos terão mais opções por meio do Pix. O que o comerciante receberá? De acordo com o BC, há uma cobrança para cada operação realizada. A operação representará uma taxa que varia de 0,25 a 0,95 reais para as empresas que prestam esse serviço.