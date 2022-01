É possível direcionar suas finanças viabilizando uma poupança organicamente por meio de pequenas mudanças em seus hábitos de rotina, no entanto, para isso, você deve realizar um planejamento financeiro pessoal.

Planejamento financeiro: a poupança como um processo resolutivo

O planejamento financeiro pessoal é negligenciado por muitas pessoas que estão em uma situação de endividamento. Visto que não há valores que possam ser guardados dentro de uma situação financeira negativa. Entretanto, ao adiar essa necessidade você deixa de registrar algo que já está ocorrendo em seu fluxo financeiro, o que torna o seu fluxo contraproducente mais elevado e estressante.

Faça um planejamento financeiro com foco em seus hábitos

Sendo assim, sugerimos que faça um planejamento financeiro com foco em seus hábitos, de modo que a sua meta seja modificar hábitos de rotina e consumo.

Por isso, no início do seu plano, não exatamente você deve focar nos valores poupados. Visto que ao modificar seus hábitos, você tende a criar uma relação positiva com o seu dinheiro; o que será de grande valia para uma situação financeira mais assertiva no seu futuro.

Verifique na sua rotina quais são seus custos fixos e quais são seus custos variáveis

Sendo assim, verifique na sua rotina quais são seus custos fixos e quais são seus custos variáveis, de modo que analise a possibilidade de gerar economia doméstica.

Faça trocas que sejam financeiramente pertinentes

Além disso, também é pertinente que você faça trocas que sejam financeiramente pertinentes. Por exemplo, você pode trocar o cartão de crédito comum por uma opção oferecida por uma fintech. Visto que as fintechs oferecem excelentes serviços bancários com isenção total de tarifas.

Dessa maneira, poderá direcionar para a poupança o valor que seria referente a tarifa. Lembre-se de que o mais importante não é o valor em dinheiro, considerando um primeiro momento do seu planejamento financeiro.

Adquira hábitos sustentáveis

Pois você está focando em modificar seus hábitos de consumo. Certamente, com o passar do tempo, o seu planejamento financeiro pessoal irá evoluir e você poderá direcionar um valor fixo para a sua poupança.

Tenha paciência como o seu processo

O mais importante é que você tenha paciência com o seu processo para que possa construir uma relação que seja positiva com suas finanças e obter resoluções, considerando o longo prazo e seus hábitos adquiridos durante todo esse processo de mudanças.

Certamente todo esse fluxo será bastante resolutivo para o seu futuro, visto que seus novos hábitos financeiros serão sustentáveis e orgânicos.