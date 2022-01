Planejar suas finanças pode ser importante para que você alcance seus objetivos, considerando o longo prazo. Entretanto, esse planejamento requer análises constantes e faseamento de metas.

Planejamento financeiro: análises constantes e faseamento de metas

É comum que muitas pessoas que se encontram em uma situação orçamentária negativa, adiem o planejamento de suas finanças. Visto que, infelizmente o país ainda está passando por uma crise financeira que foi agravada por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus.

Instabilidade no cenário econômico atual

Toda a instabilidade do cenário atual, incluindo o avanço da variante Ômicron, transformam o Brasil em um cenário instável para a economia, segundo informações do próprio Banco Central do Brasil (BCB).

Você Pode Gostar Também:

Registre o que ocorre na sua vida financeira

Entretanto, o planejamento financeiro deve ser conceituado como um registro de algo que já ocorre na sua vida financeira. Sendo assim, não exatamente deve ser feito somente na possibilidade de um cenário financeiro positivo.

Faça um planejamento que considere as suas particularidades, seus objetivos e necessidades

Por isso, é importante que você faça um planejamento que considere as suas particularidades, seus objetivos e necessidades, de modo que você possa viabilizar uma poupança dentro do seu fluxo financeiro atual.

Economia gerada por meio de trocas financeiramente viáveis

Para isso, você deve considerar a necessidade de obter o hábito de poupar, gerando economia na sua rotina. Sendo assim, você pode realizar pequenas trocas relevantes, como trocar um cartão de crédito tradicional por um cartão de crédito sem anuidade e direcionar o valor para a sua poupança.

Certamente você poupará valores baixos. Porém, você estará criando um hábito que será muito positivo para quando suas finanças melhorarem.

Construa uma relação positiva com o seu dinheiro

Dessa forma, você irá construir uma relação positiva com o seu dinheiro, o que será de grande valia quando o cenário econômico melhorar e você puder direcionar um valor fixo para a poupança.

Ao negligenciar o registro de suas informações financeiras, você eleva o seu ciclo contraproducente, tornando os seus objetivos inviáveis dentro do seu momento atual.

O seu processo pode ser resolutivo em longo prazo

No entanto, é completamente possível que você faça esse alinhamento buscando criar um processo positivo entre o momento atual e o seu objetivo financeiro, ainda que esse processo precise de tempo para ser resolutivo e ocorra de maneira não linear.

Portanto, defina suas metas e direcione suas finanças pessoais, considerando hábitos financeiramente saudáveis e sustentáveis.