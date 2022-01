O planejamento financeiro deve ser feito considerando a sua necessidade atual e as suas metas para o futuro. Por isso, é necessário direcionar o seu plano para que você possa viabilizar uma poupança organicamente.

Planejamento financeiro: dicas para modificar padrões financeiramente nocivos

Sendo assim, é relevante que você faça um planejamento de modo flexível para que você possa alcançar suas metas focando em hábitos financeiramente saudáveis e sustentáveis. Dessa forma, é pertinente que você planeje as suas ações, focando em modificar padrões que possam ser financeiramente nocivos.

Faça trocas positivas

Por exemplo, você pode trocar um cartão de crédito comum por uma opção sem anuidade, da mesma forma você pode realizar essa troca no que diz respeito a sua conta bancária. Haja vista que as fintechs são fontes relevantes de produtos bancários qualificados com isenção de tarifas, em sua maioria.

Faça uso de ferramentas de gestão

Além disso, é pertinente que você controle a sua rotina no que diz respeito às suas finanças. As ferramentas como o Trello, aplicativos e anotações em agendas podem ser viáveis; visto que o importante é que você controle de modo assertivo os gastos na sua rotina, de modo que você veja quais são as mudanças cabíveis, considerando o seu estilo de vida.

Revise o seu planejamento financeiro e refaça as suas metas

Posteriormente, é possível que você revise o seu planejamento financeiro e refaça as suas metas. Porém, para que você obtenha clareza sobre quais são as mudanças possíveis é necessário que você coloque o seu foco nos seus hábitos, tornando o seu planejamento orgânico na sua rotina.

Dessa maneira, você passa a questionar os seus impulsos de compra de forma natural. Por isso, é muito importante que você foque em hábitos financeiramente sustentáveis e não exatamente nos valores guardados, pelo menos no início do seu processo.

Obtenha uma relação saudável com o seu dinheiro

Dessa forma, você criará um modelo mental que será extremamente positivo para que você obtenha uma relação saudável com o seu dinheiro e consiga alcançar o sucesso através de seus esforços direcionados.

Não alimente um processo contraproducente para as suas finanças

Por isso, ainda que a sua situação financeira esteja negativa, é relevante que faça o seu planejamento. Visto que ao negligenciar esse tipo de controle, você está deixando de registrar algo que já acontece na sua rotina financeira. No entanto, esse fato pode ser contraproducente para os seus planos pessoais em longo prazo.