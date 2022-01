Planeta Canino: conheça serviço de dog walker oferecido por jovens do Cabula

Dom ou habilidade a ser estimulada e desenvolvida, o fato é que algumas pessoas começam a se aventurar desde cedo, como é o caso dos jovens Maria Luísa, Giovana Tito, Ruan Luís e Alice Maria. Juntos, eles são responsáveis pelo Planeta Canino, iniciativa de dog walker, com atuação no bairro do cabula, em Salvador e que já conquistou a vizinhança.

Segundo Global Entrepreneurship Monitor (GEM), maior estudo sobre empreendedorismo no mundo, o perfil do empreendedor tem mudado ao longo dos anos. Enquanto em 2005, cerca de 6% dos empreendedores tinham curso universitário, hoje esse número atinge a marca de 24,4%. Empreendedores iniciantes, que em 2005 atingiam a marca de 11,3%, em 2021 já representam algo em torno de 24,2%.

Há quem diga que o perfil empreendedor é um dom característico à algumas pessoas eleitas e escolhidas. No entanto, teóricos e acadêmicos de todo o mundo são firmes na defesa de que qualquer pessoa, independente da idade, gênero e/ou classe social, pode desenvolver as características necessárias para empreender e se destacar.

Incentivadas pelo tio de Giovana, o quarteto descobriu a possibilidade de estar próximo dos cães do condomínio, oferecer comodidade aos seus tutores e ainda ganhar uma graninha passeando com os pets. Tudo isso após uma descoberta realizada nas redes sociais.

Com preço acessível, o passeio de 30 minutos pelo condomínio custa R$ 4,00, e inclui brincadeiras, exercícios e muita diversão aos dogs. Acessível, o grupo explica que a definição do preço foi mediante uma pesquisa no Instagram com outros serviços de dog walker no país. “Olhando na internet e no Instagram encontramos diversos serviços como o nosso e, entendendo qual a expectativa aqui da vizinhança, definimos um valor que fosse tranquilo para todo mundo”, explica Maria Luísa.

Dona de Nutella, uma Shihtzu de 4 anos, a moradora Carla Maria foi a primeira a contratar o serviço do Planeta Canino. “Nutella ficava uma parte do tempo sozinha em casa, mas antes da pandemia ela frequentava uma creche e fazia passeios diariamente pelo condomínio. Com a pandemia parei de sair com ela. Quando eles me procuraram e bateram lá na porta, eu gostei da ideia, da proposta deles e da organização do serviço”, explica.