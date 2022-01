PM realiza sorteio de vagas para creches e colégios; veja lista

A Polícia Militar da Bahia (PMBA) anunciou a lista dos sorteados no processo seletivo de novos alunos para a creche e para os colégios administrados pela corporação. Os jovens, pais ou responsáveis já podem conferir neste site a lista completa e a indicação de aprovação para casa unidade. O sorteio foi transmitido ao vivo e as matrículas serão disponibilizadas no período de 2 a 5 de fevereiro.

O processo de inscrição foi feito na semana passada pelos sites da PM e da Secretaria de Educação do Estado. De acordo com o Diário Oficial, 30 vagas foram abertas para cresches e 70% dessas oportunidades são destinadas ao grupo composto por filhos de policiais militares, bombeiros militares e servidores públicos civis da PM e dos Corpo de Bombeiros Militar (CBMBA).