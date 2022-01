PM resgata mulher mantida em cárcere na casa da sogra

Militares do 10º BPM resgataram nesta terça (11) uma mulher que alega que estava sendo mantida em cárcere privado na residência da sogra, no Centro de Cacimbinhas, cidade da região agreste do Estado. A vítima ainda apresentava ferimentos nos lábios e no braço. É da Polícia Militar a informação de que os militares receberam duas…

Reprodução

Militares do 10º BPM resgataram nesta terça (11) uma mulher que alega que estava sendo mantida em cárcere privado na residência da sogra, no Centro de Cacimbinhas, cidade da região agreste do Estado. A vítima ainda apresentava ferimentos nos lábios e no braço.

É da Polícia Militar a informação de que os militares receberam duas denúncias sobre o caso. Uma guarnição foi ao local durante a tarde, mas inicialmente não localizou a residência. À noite, os militares voltaram ao bairro e localizaram a vítima.

A mulher afirma que foi agredida pelo companheiro no domingo e foi obrigada a permanecer na casa da sogra, contra a sua vontade. O agressor, que segundo a PM estava bastante alterado, precisou ser algemado.

Todos os envolvidos foram encaminhados para a Central de Polícia de Arapiraca, onde o caso foi registrado.