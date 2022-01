Pocah fala de luta contra depressão: ‘Ouvia vozes e tentei suicídio’

“Depois do fim do programa, cheguei a conversar com alguns participantes sobre isso, um deles foi o Gil. Falei pra ele que achava que tinha gente dentro da casa que dormiu mais do que eu. “Eu tô louca em pensar isso, amigo?”, perguntei. Ele disse que não. Eu ficava muito acordada de noite, mas isso não gerava conteúdo, porque a maioria ficava mais acordada de dia. Às vezes, virava a noite para fazer de manhã o raio x e não perder 500 estalecas. Antes tivesse perdido, porque teria regulado meu sono. Acho que virei meme por dormir em lugares inusitados, na piscina, no chão. Mas não sabia como controlar isso, então aconselho a ler sobre esse distúrbio, vai que você ou um amigo têm”, disse ela à “Veja São Paulo”.