Polícia Civil procura suspeito de matar cachorro em Taquarana; veja vídeo

A Delegacia de Crimes Ambientais, da Polícia Civil de Alagoas, deve investigar mais um caso de maus tratos a animais, após um cachorro ser morto no município de Taquarana. O caso foi divulgado nesta segunda-feira, 31, pelo responsável pela especializada, delegado Leonam Pinheiro.

O delegado publicou nas redes sociais um vídeo do ato praticado nesse final de semana. De acordo com relatos de testemunhas, o indivíduo, que já foi identificado, foi flagrado entrando em um matagal com o cachorro ainda vivo. Lá, ele teria aplicado golpes que resultaram na morte do animal.

Momento depois ele retorna para enterrar o cachorro, na tentativa de encobrir o crime.

Ainda segundo o delegado, diligências vêm sendo feitas no sentido de capturar o autor o mais breve possível e prendê-lo em flagrante.

Quem tiver informações que possam ser usadas para localização do autor deve informar a polícia através do disque denúncia, no número 181. O sigilo é garantido.

Legislação

Maus Tratos contra Animais são hoje disciplinados pela Lei 9.605/98, em seu artigo 32, que assim dispõe:

“Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:

Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.

§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos.

§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal.”