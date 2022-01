Polícia identifica autor da morte de adolescente espanhola em Caraíva, na Bahia

Foto: Reprodução/Redes Sociais

A Polícia Civil identificou nesta terça-feira (25) o autor da morte da adolescente espanhola assassinada em Caraíva, no sul da Bahia. De acordo com informações da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Eunápolis), a análise realizada pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) apontou que o material genético encontrado na vítima é totalmente compatível com as amostras colhidas de Renan de Almeida Oliveira, de 50 anos.

Com essa identificação, as investigações da morte de Nayra Gatti, de 14 anos, foram encerradas. O crime aconteceu em dezembro de 2021. O acusado foi ouvido pela polícia e no dia seguinte, 5 de janeiro, se suicidou. Na ocasião, ele já tinha fornecido o material genético para análise do DPT, o que foi feito também com outras seis pessoas.

Seu corpo foi encontrado amarrado em uma árvore do quintal da casa onde vivia, no município de Itabela. Antes de morrer, o suspeito enviou três áudios para diferentes pessoas, incriminando outro morador de Caraíva pela morte da menina.

Ainda segundo a Polícia Civil, a investigação provou que, dias depois da morte de Nayra, Renan voltou à vila e começou a se desfazer de seus pertences. Ele negou que estivesse na comunidade no dia do fato, mas, depois de ser confrontado com provas técnicas, voltou atrás na versão. Com base em todas as provas e, no fato de que ele era o dono do único material genético compatível, a polícia concluiu que Renan foi o único autor dos crimes de estupro e homicídio qualificado.

Repercussão do caso

A atriz Giselle Itié fez uma postagem nas redes sociais no dia 16 de dezembro, com fotos ao lado da adolescente espanhola. Na postagem, Giselle lamentou a morte da adolescente e questionou “Será que não sabemos o que aconteceu com Nayra?”.

Ainda por meio das redes sociais, a atriz não detalhou a relação que tinha com a adolescente, mas se mostrou muito próxima a ela e a irmã de Nayra. O corpo da adolescente, que tinha marcas de estrangulamento, foi encontrado atrás de uma igreja no dia 10 de dezembro.