Polícia investiga quadrilha responsável por golpes em bancos digitais

A Polícia Civil está investigando uma quadrilha responsável por aplicar golpes em bancos digitais. Até agora um homem de 27 anos foi preso, no bairro do Jacintinho, apontado como um dos integrantes. Com ele foram apreendidos cerca de 200 RGs, além de cartões de crédito, impressoras de última geração e até máquinas de emplastificar.

Segundo a investigação, este homem utilizava as identidades falsas para abrir contas nesses bancos e conseguir empréstimos. Talvez por medo de represálias, o preso não citou nomes de outros envolvidos.

A investigação teve início há cerca de dois meses quando cidadãos procuraram a Polícia para denunciar que utilizaram seus documentos para conseguir empréstimos não autorizados em bancos digitais. De acordo com os bancos, a ação criminosa resultou em um prejuízo de aproximadamente R$ 500 mil.

O caso será investigado pela Delegacia do 9º DP.