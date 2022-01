Polícia investiga troca de bebês mortos em hospital de Itabuna, Sul da Bahia

A Polícia Civil da cidade de Itabuna, sul da Bahia, investiga uma possível troca de corpos no Hospital Manoel Novaes, que é referência no atendimento materno-infantil da região. De acordo com informações da polícia, dois bebês faleceram na unidade e os pais e parente acusam a instituição de troca das crianças.

Os funcionários do hospital serão intimados para prestar esclarecimentos. Mas, a data ainda não foi divulgada. De acordo com o G1 Bahia, até o momento, o Hospital Manoel Novaes ainda não se pronunciou sobre o caso, que é investigado pela 1ª Delegacia Territorial (DT) de Itabuna.