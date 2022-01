Polícia Militar abre mais de 3 mil vagas em colégios e creches na Bahia

A Polícia Militar da Bahia abriu, nesta segunda-feira (17), as inscrições para o processo seletivo de novos alunos de creche e colégios administrados pela corporação de todo estado.

De acordo com o Diário Oficial do Estado, 30 vagas são exclusivas para as creches; e 70% dessas oportunidades serão destinadas ao grupo composto por filhos de policiais militares, bombeiros militares, servidores públicos civis da PM e também os Corpo de Bombeiros Militar (CBMBA). Somente, 30% serão abertas para o público em geral. Podem concorrer às vagas da creche, crianças nascidas entre 1º de abril de 2016 e 31 de março de 2020, no entanto a maioria das vagas são para crianças de 2 anos.

Já para os colégios da Polícia Militar (CPM) serão disponibilizadas 2.973 vagas em toda a Bahia. O maior número de vagas é para o ensino fundamental. Serão 2.484, enquanto 489 para o ensino médio.

As inscrições poderão ser feitas até 13h do dia 21 de janeiro, através dos sites da Polícia Militar e da Secretaria de Educação do Estado. O sorteio eletrônico está previsto para o dia 27 de janeiro, às 10h. As matrículas dos alunos sorteados ocorrerão no período de 02 a 05 de fevereiro.



Distribuição das vagas

Para as unidades localizadas em Salvador (Dendezeiros, Lobato, Ribeira, Luiz Tarquínio e Cajazeiras), a distribuição de vagas será semelhante à da creche, com 70% destas destinadas a filhos de policiais militares, bombeiros militares ou servidores públicos civis da PM e dos Corpo de Bombeiros Militar (CBMBA) e 30% para o público em geral.

Já para os CPMs de Alagoinhas, Barreiras, Candeias, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna, Jequié, Juazeiro, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista, a distribuição de vagas será de 50% para o grupo de militares ou servidos públicos da PM e CBMBA e 50% para o público em geral.