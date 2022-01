Polícia Militar encerra festa ‘paredão’ e apreende 12 veículos irregulares em Jacobina

Polícia Militar encerra festa ‘paredão’ e apreende veículos irregulares (Foto: Divulgação/SSP) Ao menos onze motos com documentação irregular e um carro com som automotivo foram apreendidos em uma festa do “tipo paredão” na cidade de Jacobina. Os veículos foram detidos pela polícia após denúncias na madrugada desta segunda-feira (17)

Equipes da 24ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), com apoio das Rondas Especiais (Rondesp) Norte receberam a informação de que um evento com cerca de três mil pessoas ocorria no Parque de Exposições da cidade.

“Com o conhecimento de que a PM estaria a caminho, o público se deslocou para o bairro do Pau Ferro, onde iniciaram outra festa no ”Bar do Buraco”. Quando as equipes chegaram, desligaram o som de um carro, realizaram abordagens e, durante fiscalização nos nas motos, identificaram que algumas delas não possuíam documentação, emplacamento, retrovisor e a maioria com o escapamento adulterado”, explicou a subcomandante da unidade, capitã Virgínia Bacelar Rocha Marinho. Veículos apreendidos são retirados do local da festa (Foto: Divulgação/SSP)