Polícia pede ajuda para encontrar familiares de mulher perdida na Bahia

Delegacia de Mucuri/BA

A Secretaria de Assistência Social da cidade de Mucuri (BA) e a Polícia Civil da Bahia estão em busca de informações sobre o paradeiro de familiares de uma mulher, de aproximadamente 50 anos, que está perdida no município.

Em contato com o Alagoas 24 Horas, o escrivão da Delegacia de Mucuri, Fabiano Mendes, informou que a mulher, que possui deficiência auditiva, deu entrada na Clínica Municipal sem nenhuma documentação e com sinais de violência sexual. Ela possui apenas uma tatuagem no braço com o nome da cidade de Major Izidoro, sertão alagoano.

No hospital, ela foi medicada e levada à delegacia para a confecção do boletim de ocorrência junto com a coordenadora do Creas do município.

Por meio de gestos, ela reconheceu, na delegacia, fotografias da cidade de Major Izidoro e informou que morava próximo a uma igreja. Contudo, até o momento nenhum parente foi localizado pelos policiais da BA.

A veiculação da imagem foi autorizada pela Polícia Civil da Bahia para possível identificação dos familiares.

Quem souber informações sobre a família da mulher deve entrar em contato com da Delegacia de Mucuri pelo telefone (73) 3206.1525.