Polícia prende proprietário de abrigo clandestino e resgata 14 internos

Equipes da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) resgataram quatorze internos de uma casa de acolhimento em Vitória da Conquista, nesta sexta-feira (28). As vítimas viviam em condições desumanas e sofriam maus tratos.

Localizado no Distrito Industrial de Conquista, o abrigo já vinha sendo investigado desde a morte de um idoso, em dezembro do ano passado. “Recebemos uma denúncia relatando o óbito de um interno que deu entrada em uma unidade de saúde, com lesões pelo corpo. Com o apoio de prepostos das Secretarias de Desenvolvimento Social e de Saúde, iniciamos a apuração”, explicou o delegado Marcus Vinicius de Morais Oliveira, da 10ª Coorpin.