Policiais militares são presos em flagrante por venda de submetralhadora

Foto: Divulgação/SSP



Três policiais militares foram presos em flagrante, na tarde da terça-feira (25), por venda ilegal de uma submetralhadora no bairro Barbalho. De acordo com informações da Polícia Militar, os soldados eram lotados na 2ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) e o armamento era de produção artesanal.

Ainda em nota, a PM informou que recebeu a denúncia de suposta venda e iniciou a investigação. No momento do flagrante, um dos acusados estava com a submetralhadora no próprio veículo. Na abordagem, o soldado confessou o destino da arma de fogo e das munições.

Os três policiais militares, de nomes não divulgados, foram conduzidos à Corregedoria da Polícia Militar, onde foi registrado o auto de prisão em flagrante. Eles estão custodiados na Coordenadoria de Custódia Provisória (CCP), localizada em Lauro de Freitas.

A corporação disse ainda que vai instaurar um Inquérito Policial Militar (IPM), que apura o caso na esfera penal, e também um Processo Administrativo Disciplinar (PAD), que pode resultar na exoneração dos militares da corporação.