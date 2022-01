Policial Militar agride mulher durante ocorrência em Porto Seguro

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um policial militar agrediu uma mulher durante uma operação na cidade de Porto Seguro, sul da Bahia. De acordo com informações do G1 Bahia, o crime aconteceu na noite de sábado (22) e foi gravado por moradores do bairro Vila Valdete, onde a vítima mora.

Nas imagens, que circulam nas redes sociais, é possível ver o PM dando um tapa no rosto da mulher. Ela tenta reagir, mas as testemunhas evitam. Ainda segundo o site G1, a assessoria da PM informou que uma viatura foi ao bairro atender uma denúncia de perturbação do sossego público e ao chegar na região, mulheres, que utilizavam som alto, desacataram os policiais.

Outras duas viaturas foram acionadas para conter a situação. Em nota, a Polícia Militar detalhou que o caso de agressão será investigado, os envolvidos serão ouvidos; e que não compactua com condutas violentas e arbitrárias praticadas por integrantes. A corporação salientou que estas ações estão em total desacordo com os valores da instituição.

Se, após a apuração, alguma transgressão ou crime for comprovado por parte de policiais militares, os envolvidos serão punidos.