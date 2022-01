Policial militar é baleado em briga de trânsito no sul da Bahia

Um soldado da Policial Militar foi baleado durante uma briga de trânsito na cidade de Santa Luzia, localizada no sul da Bahia. De acordo com informações da Polícia Militar, o crime aconteceu no domingo (16), no distrito de Betânia.

Informações preliminares são de que Harrisson Miranda foi atingido por disparos efetuados pelo vereador da cidade identificado como Laudicesar Faria de Souza, conhecido como Piquitito. Ele fugiu depois do crime. O policial, que estava de folga, foi socorrido para o Hospital de Base de Itabuna e não corre risco de morte.

Ainda segundo a polícia, Harisson é lotado na 62ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), que fica em Camacan. O motivo da briga ainda é desconhecido. O caso é investigado pela Polícia Civil, que realiza buscas na tentativa de encontrar o vereador.