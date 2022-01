Polishop abre vagas de emprego; veja funções

A Polishop, maior empresa brasileira do setor de varejo omnichannel, divulgou vagas de emprego para diferentes Estados do país. Confira mais informações a seguir!

Polishop está contratando novos colaboradores

A Polishop, fundada em 2000, está entre as melhores empresas do setor varejista do Brasil. Anualmente, a companhia fatura mais de um bilhão e conta com dois mil colaboradores que, juntos com a companhia, trabalham para não perder sua referência.

As ocupações da Polishop estão distribuídas em diversos Estados brasileiros, incluindo Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Atente-se às regiões oferecidas antes de finalizar sua inscrição.

As vagas também estão disponíveis para que sejam ocupadas por profissionais PCDs. Veja a relação de oportunidades oferecidas pela empresa:

Gerentes de Loja;

Vendedores de Loja;

Analistas de Produtos – Cosméticos (Trainee);

Auxiliar de Engenharia (Técnico);

Analistas de Recrutamento e Seleção (Júnior);

Gerente de Loja (Júnior);

Operador de Caixa (Shopping em todo o Brasil);

Operador de Caixa – exclusivo para candidatos PCD;

Vendedores de Loja (Shopping em todo o Brasil).

Além de salários compatíveis ao cargo, os selecionados recebem muitos benefícios disponibilizados pela empresa, como convênio médico, vale alimentação, seguro de vida, vale transporte, auxílio farmácia e plano odontológico.

Como realizar a sua candidatura

Para fazer parte do time Polishop, os profissionais deverão acessar o site de participação, e realizar um cadastro online na vaga que melhor se encaixe em seu perfil profissional.

Por meio deste link os candidatos têm acesso a todos os requisitos exigidos e todas as informações necessárias para se candidatar.

