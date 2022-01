Polishop tem NOVAS vagas de emprego pelo país; veja cargos

A Polishop, uma das mais populares empresas varejista omnichannel, está divulgando novas oportunidades de emprego para diversas regiões do Brasil. Confira abaixo a lista de vagas disponíveis, além dos benefícios e das vantagens oferecidas pela empresa.

Polishop anuncia novas vagas de emprego

A Polishop atua no mercado varejista desde os anos 2000 e, atualmente, a empresa chega a faturar mais de 1 bilhão de reais ao ano e possui um total de mais de 2.000 colaboradores.

Os cargos disponíveis para trabalhar na empresa estão distribuídos em todo território nacional. Fique atento à localidade da vaga ofertada. Acompanhe a relação de cargos disponíveis:

Vendedor;

Caixa;

Gerente de Loja Júnior;

Analista de recrutamento e seleção;

Auxiliar de engenharia;

Analista de produto;

Auxiliar operacional de logística.

Algumas das vagas citadas acima são exclusivamente voltadas aos profissionais portadores de deficiência.

A Polishop oferece aos seus novos colaboradores uma boa relação de vantagens, como vale refeição, vale transporte, assistência médica e odontológica, seguro de vida, previdência privada e programa de treinamentos, programa de remuneração variável, convênio com empresas parceiras, plano de carreira, entre outros a depender da função ocupada.

Como se inscrever

Para os interessados em participar do processo de seleção da Polishop, as candidaturas devem ser feitas via link de participação e em seguida preencher o formulário de inscrição.

Para preencher uma das oportunidades, a empresa exige dos novos profissionais uma série de qualificações mínimas como experiência na função, ensino médio completo, disponibilidade para trabalhar em escala, boa comunicação, entre outros.

