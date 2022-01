Ponte entre Penedo e Feliz Deserto está liberada para tráfego de veículos

Secretaria Municipal de Serviços Públicos recupera estrutura localizada na APA do rio Marituba

Decom PMP

A ponte localizada entre os povoados Marituba do Peixe (Penedo) e Pontes (Feliz Deserto) está liberada para o tráfego de veículos. Por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, (SEMSP), a Prefeitura de Penedo providenciou a recuperação do acesso.

O trabalho da gestão Crescendo Com Seu Povo foi realizado com material retirado da ponte da estrada da Ponta Mofina, a primeira com estrutura de concreto construída em parceria entre a Prefeitura de Penedo e o Governo de Alagoas.

A atuação conjunta do Prefeito Ronaldo Lopes e do Governador Renan Filho em investimentos estruturantes acontece em mais duas localidades da zona rural de Penedo, um segundo trecho da Ponta Mofina e o outro na comunidade Taquari, ambos com obras em curso para substituição de ponte de madeira por estrutura de concreto.

Sobre a passagem para carros entre a Marituba do Peixe e o povoado Pontes interditada pela SMTT Penedo na segunda-feira, 16, a solução imediata veio com o uso madeira retirada da primeira ponte da estrada da Ponta Mofina.

A intervenção emergencial libera a passagem para carros de passeio e picapes de pequeno porte, sendo concluída ontem (quarta-feira, 19). O vereador Derivan Thomaz havia pedido o apoio do município e externou seu contentamento nas redes sociais.

“Eu quero agradecer ao Prefeito Ronaldo Lopes pelo comprometimento urgente em dar atenção à nossa comunidade, ao Secretário de Serviços Públicos Ivo Costa e toda equipe envolvida”, declarou o parlamentar em vídeo, horas antes de participar da inauguração do ginásio poliesportivo construído pela Prefeitura de Penedo na Marituba do Peixe.

Os investimentos melhoram a qualidade de vida do povoado localizada na Área de Proteção Ambiental (APA) do rio Marituba, comunidade que comemora seu santo padroeiro, São Sebastião, com celebrações religiosas e shows musicais até o final de semana.

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP