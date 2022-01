Ponto de ônibus no Itaigara será desativado a partir de sábado (22)

O ponto de ônibus que fica em frente ao Bradesco da Avenida ACM, no Itaigara, no sentido do Shopping da Bahia, será desativado no sábado (22).

De acordo com a prefeitura, a alteração faz parte das obras que acontecem no local para a instalação do trecho 3 do BRT, com previsão de conclusão em 30 dias.