Ponto de testagem rápida no Bonfim será suspenso nesta quinta-feira (13)

Nesta quinta-feira (13), as atividades do ponto de testagem no Bonfim estarão suspensas. O secretário municipal da Saúde, Leo Prates, explicou que a região pode ter muita movimentação de fiés, que devem visitar a Colina Sagrada na data em que aconteceria a celebração da Lavagem do Bonfim.

“Mesmo com o cancelamento da tradicional procissão, amanhã poderá será um dia com uma movimentação considerável de fiéis no entorno da Igreja do Bonfim. Justamente, para evitar o trânsito de pessoas sintomáticas que realizam a testagem conjuntamente com os devotos do Senhor do Bonfim, vamos suspender a estratégia de oferta de exame nesse dia e retomar normalmente na sexta-feira”, disse.

O ponto itinerante no fim de linhas Brotas segue funcionando normalmente. O atendimento começa a partir das 8h, por ordem de chegada. No total, 200 exames são disponibilizados.

Outros 50 postos de saúde da rede básica também ofertam o exame de detecção do coronavírus gratuitamente. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, sempre das 8h às 16h.