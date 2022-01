O mercado de investimentos é amplo e requer planejamento e objetividade para que o novo investidor eleve a sua rentabilidade de forma segura e direcionada.

Pontos relevantes para entrar no mercado de investimentos

A popularização dos investimentos tem atraído cada vez mais novos entrantes para esse mercado, conforme informações oficiais do Banco Central do Brasil (BCB), em determinadas regiões brasileiras, o aumento do fluxo de novos investidores chega até a 400%.

Cuidado com golpes fraudes

Entretanto, o entrante no mercado de investimentos deve se atentar a alguns fatores para que possa elevar a sua rentabilidade com segurança. Visto que, assim como ocorre com o Pix e com o Open Banking, o mercado de investimentos é alvo de diversos tipos de golpes e fraudes na internet.

Sites confiáveis

Por isso, o investidor deve se certificar de que as informações que está consumindo são oriundas de fontes oficiais. Acompanhe sites como a Bolsa de Valores do Brasil (B3) e o Banco Central do Brasil (BCB), dentre outros sites importantes. Por exemplo, os sites das fintechs trazem informações relevantes para o novo investidor.

É relevante que o investidor tenha cuidado com propostas muito fora do preço de mercado. Sendo assim, para que você acompanhe o valor de mercado das ações, deve acompanhar os sites oficiais e fazer uso dos simuladores disponíveis nas plataformas.

No entanto, tenha cuidado com investimentos muito rentáveis, além dos que você encontra em sites confiáveis; bem como, redobre a atenção com qualquer contato de alguma fonte que te entregue algum link suspeito; bem como, qualquer ligação que solicite que você informe dados pessoais.

Faça um planejamento financeiro

O planejamento financeiro é fundamental para todas as pessoas. No entanto, o novo investidor precisa realizar um planejamento para que possa verificar dentro das opções do mercado, quais são as que mais lhe atende quanto aos seus objetivos.

Para isso, ele deve ter clareza sobre qual é o prazo que pode esperar para o resgate dos valores; quais são os valores que pode disponibilizar e qual é o seu objetivo.

Diversifique suas opções e comece pelas opções de renda fixa

Por isso, diversifique suas opções e comece pelas opções de renda fixa; já que são opções que permitem que você estude o mercado. O Tesouro Direto é um exemplo positivo para que você invista valores baixos e entenda o comportamento do mercado de investimentos na prática.

Certamente, ao tomar cuidado com fraudes e golpes, você poderá direcionar os seus investimentos com maior segurança, considerando a volatilidade do mercado atual e o fluxo da economia de forma geral.