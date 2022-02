Popó triplica seguidores em rede social após luta com Whindersson

O baiano Popó voltou aos rings na madrugada desta segunda-feira (31) para uma disputa contra Whindersson Nunes. O formato que já é sucesso no exterior, consiste em celebridades contra lutadores profissionais, e se depender do sucesso da primeira luta, deverá ter vida longa por aqui.

Horas depois do resultado final, o boxeador viu seu número de seguidores triplicar no Instagram. Antes da luta, o baiano possuía cerca de 600 mil seguidores na rede social, na manhã desta segunda o número já ultrapassa 2 milhões de seguidores e continua aumentando.

O empate se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter e colocou os nomes do atleta e do humorista nos Trends. Na rede social, Popó se aproxima dos 50 mil seguidores e seu perfil também está em alta.