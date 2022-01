por que aparece uma mensagem de bloqueio no app?

O Governo Federal está seguindo nesta semana com os pagamentos turbinados do seu Auxílio Brasil. De acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 17,5 milhões de pessoas estão recebendo o dinheiro do benefício neste mês de novembro. Pelo que se sabe até aqui, ninguém está recebendo menos de R$ 400.

O fato, no entanto, é que tem muita gente tomando um grande susto ao olhar as informações do app oficial do programa. De acordo com relatos, no dia dos pagamentos agendados no calendário, eles recebem uma informação de bloqueio. É como se o benefício fosse cancelado e o usuário perdesse a quantia.

Nossa equipe entrou em contato com o Ministério da Cidadania para tentar esclarecer a situação. A pasta respondeu que essa mensagem de bloqueio não se refere a um possível cancelamento do Auxílio Brasil, mas a uma paralisação momentânea da liberação de crédito e nada mais além disso. Então o cidadão pode ficar tranquilo.

Na maioria dos casos, o usuário pode ir movimentar esse dinheiro alguns momentos depois da aparição dessa mensagem. Em outras situações, eles podem ir até um agência e movimentar a quantia. Nesse caso, é possível tirar a quantia em espécie sem maiores problemas. Pelo menos é o que o Ministério está dizendo.

Nossa equipe também perguntou se a pasta tem algum plano para mudar esse sistema de envio de mensagens para os próximos meses. É que mesmo que o bloqueio não aconteça de fato, dá para dizer que essa notificação está causando muita confusão na cabeça desses beneficiários. Sobre isso, o Ministério da Cidadania não se manifestou.

Mas e se a mensagem persistir?

Mas também é fato que existem casos em que o auxílio segue realmente bloqueado. É preciso deixar claro que essas situações são notadamente raras e estão atingindo uma pequena minoria dos usuários.

Se acontecer, o cidadão tem uma série de opções. A primeira delas é ligar para o Ministério da Cidadania. Se não der certo, ele pode tentar ir pessoalmente para uma agência da Caixa ou até mesmo para um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS).

Caso o cidadão não consiga resolver isso administrativamente, ele vai poder tentar ir buscar ajuda na Defensoria Pública da União (DPU). Há ainda a opção de procurar um Juizado Especial Federal. Nos dois casos, não é preciso de um advogado.

Auxílio Brasil em 2022

De acordo com o Ministério da Cidadania, os pagamentos do Auxílio Brasil começaram ainda no último mês de novembro de 2022. Mas naquele primeiro momento, apenas as pessoas que estavam no antigo Bolsa Família é podiam receber.

Em dezembro esse sistema continuou. Mas já naquele momento o Governo Federal optou por aumentar o valor dos recebimentos. Eles optaram por pagar desde ali pelo menos R$ 400 para todos os usuários do programa em questão.

A partir deste mês de janeiro, o Auxílio Brasil assume a sua forma turbinada. Tomando como base os dados do Ministério, neste momento são cerca de 17,5 milhões de brasileiros recebendo pelo menos R$ 400 cada um.