por que os dados do Cadúnico demoram a atualizar

O Governo Federal começou nesta semana os primeiros pagamentos do ano do seu Auxílio Brasil. De acordo com as informações oficiais, algo em torno de 17,5 milhões de pessoas irão poder receber o benefício em questão no decorrer dos próximos dias. Nesta quarta-feira (19), por exemplo, é a vez daqueles que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 2.

Mas o fato é que nem todo mundo que tem direito ao benefício conseguiu entrar no programa agora. Por mais que o Ministério da Cidadania venha garantindo que conseguiu acabar com a fila, o fato é que essa lista de espera é atualizada todos os dias. Então neste momento, tem gente aguardando essa atualização.

Mas por que isso acontece? De acordo com as informações oficiais, o Cadúnico pertence ao Governo Federal, mas a sua base de organização são os municípios. São as prefeituras das cidades que decidem como é o processo de seleção das pessoas que entram nesta lista oficial. Isso acaba variando a depender de cada caso.

Em algumas cidades, o processo de entrada no Cadúnico é mais rápido. Em outras, o cidadão precisa demorar meses até começar a fazer parte da lista. Isso acontece porque a prefeitura precisa enviar esses dados para o Governo Federal, e logo depois essa confirmação ainda tem que existir.

É justamente por isso que muita gente relata que mesmo tendo feito a inscrição no Cadúnico, elas não conseguiram entrar de fato na lista. E aí consequentemente, elas também não conseguem entrar no Auxílio Brasil, que exige essa presença. Então é um jogo de espera neste momento.

Cadúnico não garante

Vale lembrar, no entanto, que fazer parte do Cadúnico é apenas um passo importante para a entrada no Auxílio Brasil, mas isso por si só não é a garantia de recebimento do benefício. É preciso deixar isso muito claro.

É que muitos usuários acabam confundindo as coisas. Ao entrar no Cadúnico, eles acreditam que já estão garantidos nos recebimentos. Mas essa simples entrada não garante os pagamentos nem do Auxílio Brasil e nem de nenhum outro programa social.

Se de qualquer forma, não dá para negar que a entrada no Cadúnico é um passo muito importante em toda essa história. Isso porque o Palácio do Planalto só escolhe as pessoas que fazem parte desta lista.

Novas entradas no Auxílio Brasil

Mas quando é que o Governo Federal vai fazer novas entradas no Auxílio Brasil? De acordo com o próprio Ministério da Cidadania, todos os meses o programa em questão vai passar por alterações em seu quadro de usuários.

Isso quer dizer, portanto , que todos os meses eles irão inserir novas pessoas e tirar usuários também. Na prática, qualquer um que está fora vai ter a chance de entrar e qualquer indivíduo que está dentro vai poder sair.

Como a entrada de janeiro já foi confirmada, então agora a expectativa é com o que vai acontecer em fevereiro. A tendência é que esse seja o próximo mês em que o Governo vai realizar novas entradas no programa em questão.