Portal de Tecnologia faz pesquisa inédita no mercado

O portal de tecnologia Tecnofanias da GFM Salvador (90.1) abriu uma pesquisa que busca compreender melhor a utilização de computadores e notebooks pelo público brasileiro. O questionário procura encontrar o perfil do brasileiro médio quando o assunto é a aquisição de dispositivos de informática. A pesquisa servirá como base para produção de um benchmarking sobre o segmento e estará disponível para download no portal tecnofanias.com.br.

Para Allysson Raia, idealizador da pesquisa, o Brasil apresenta um potencial gigantesco para esse mercado e que precisa ser melhor compreendido. “A partir da pandemia, o consumo de tecnologia aumentou exponencialmente. A virtualização do trabalho e do ensino colaboraram com esse cenário. Por isso, acredito que é importante criar conteúdo qualificado para educar o consumidor e apresentar ao mercado quais são suas necessidades”.

O questionário pode ser acessado através do link e leva poucos minutos para ser realizado. Ao finalizar, o usuário poderá se inscrever para concorrer a uma assistente virtual, o speaker Echo Dot.

O programa Tecnofanias é transmitido semanalmente na GFM Salvador (90.1), todas as segundas, quartas e quintas-feiras, às 18h15. Com humor ácido, choque de realidade e nostalgia, o comunicador e antropólogo Allysson Raia comenta as principais tendências do mundo da tecnologia. O Tecnofanias também é um podcast nas plataformas digitais. Apresentado por Allysson Raia e roteirizado pelo jornalista David Silva.