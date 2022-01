Porto do Açu Operações tem vagas de emprego; veja cargos

O Porto do Açu Operações, maior complexo de infraestrutura do Brasil, tem vagas de emprego para a cidade de São João da Barra. Os cargos são destinados a diferentes perfis profissionais, e abrangem várias áreas da empresa. Confira, abaixo, as funções disponíveis para candidatura!

Porto do Açu Operações anuncia vagas para São João da Barra

O Porto do Açu Operações, maior complexo de infraestrutura do Brasil, também possui um dos maiores terminais locais de minério de ferro do país. A companhia chega a exportar 25% de petróleo, colocando-se entre as maiores do segmento.

Acompanhe as vagas disponíveis pelo Porto:

Técnico em Gestão de Materiais (Pleno);

Coordenadores de Manutenção;

Analistas de Projetos (Sênior);

Analistas de Gestão Portuária (Pleno);

Especialistas de Projetos;

Auxiliares Administrativos (candidatos PCD também podem se candidatar);

Analistas Ambientais (Pleno);

Auxiliares de Logística de Materiais;

Almoxarife;

Encarregado de Materiais (candidatos PCD também podem se candidatar);

Acessórias Executivas.

Algumas oportunidades exigem apenas o ensino médio completo, experiência na função e Pacote Office em nível intermediário, como é o caso dos Auxiliares Administrativos e Encarregados de Materiais.

Todas as demais funções, exigem graduação completa em áreas relacionadas, inglês avançado, Pacote Office, SAP e qualificações que podem alterar conforme o cargo pretendido.

Veja também: Hyundai Motor tem NOVOS empregos; veja cargos abertos

Como se candidatar

Para fazer parte do time Porto do Açu Operações e garantir uma colocação dentro da empresa, os profissionais devem atender aos requisitos exigidos, além de ser necessário realizar um cadastro virtual, através do site de participação.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos!