Porto Seguro: engenheiro é preso acusado de matar a esposa na noite de Réveillon

O engenheiro Reges Amauri Krucinski, de 43 anos, foi preso acusado de matar a esposa a tiros na noite de réveillon (31 de dezembro). O crime aconteceu na cidade de Porto Seguro, sul da Bahia. De acordo com informações do G1 Bahia, o acusado confessou o crime e foi autuado em flagrante por feminicídio.

Segundo informações do site Radar 64, a filha de Juliana, de apenas 10 anos, presenciou o crime junto com a babá. A polícia local encontrou na casa do casal, uma pistola calibre 380, um revólver 357 e uma espingarda calibre 12, além de 183 munições de calibres variados.

O engenheiro segue custodiado na carceragem da Delegacia Territorial de Porto Seguro. De acordo com a polícia, no início da madrugada do dia 1º, ele tentou se matar. Reges bateu a cabeça contra as paredes e as grades. Ele foi encaminhado ao um pronto socorro e segue em observação. O caso foi enviado para a Delegacia da Mulher, que vai concluir a investigação.