Posto de testagem do Bonfim identifica 26% de pacientes com covid-19

Mais 83 pessoas foram diagnosticadas com covid-19 durante o 3º dia da testagem gratuita contra a doença no bairro do Bonfim, de Cidade Baixa de Salvador. O número representa 26%, dos 318 pacientes que realizaram o exame antígeno, que emite o resultado em até 30 minutos, nesta última quinta-feira (6).

Durante os três dias de estratégia no local, foram realizados 717 testes rápidos, sendo que 162 apresentaram resultado positivo. Os pacientes com o diagnóstico positivo são orientados a permanecer em isolamento domiciliar e a procurar os serviços de saúde da rede municipal em caso de agravamento do quadro clínico.

Com a alta procura, o serviço ficará disponível até a próxima semana e os atendimentos acontecerão por ordem de chegada, sempre das 08h às 11h30 e também das 13h30 às 16h.