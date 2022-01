Postura de Naiara Azevedo já incomodava Maiara e Maraísa antes do BBB

Não tem nem 24 horas que Naiara Azevedo entrou na casa do Big Brother Brasil, mas a cantora já deu o que falar. Antes mesmo dela entrar no programa, o nome da sertaneja já estava envolvido em polêmicas. O irmão de Marília Mendonça foi o primeiro a criticá-la e Maraisa aproveitou para deixar de seguir a colega no Instagram.

Segundo o Splash, do Uol, esse “unfollow” de Maraisa tem uma explicação que vai além da polêmica com a família de Marília Mendonça. Ela e a irmã Maiara já se incomodavam com a postura de Naiara por situações anteriores.

A primeira desavença entre as cantoras, de acordo com a publicação, aconteceu logo após o sucesso de “50 reais”. O hit originalmente foi cantado pelas três, mas assim que Naiara percebeu que a música estourou, resolveu gravar uma versão sem a voz das gêmeas.

A relação de Maiara e Maraísa com Naiara, então, era apenas de “colega”. Após a morte de Marília Mendonça, o incômodo com a hoje participante do BBB 22 aumentou.

Segundo pessoas próximas disseram ao UOL, Naiara fez questão de se manter durante boa parte do velório próxima ao caixão, mostrando uma relação intimidade com Marília que nunca existiu.

Naiara, inclusive, foi convidada para participar do “Domingão com Huck” em homenagem a Marília, ao lado de outros cantores, como se fosse amiga dela. A postura da cantora não agradou nem João Gustavo, irmão de Marília, nem Maiara e Maraísa, que eram muito próximas da “Rainha da Sofrência”.