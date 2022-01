É possível que você viabilize uma poupança fazendo com que o seu planejamento financeiro seja adaptado à sua necessidade atual. No entanto, para isso você precisa ter foco e conceituar a poupança como um hábito na sua rotina.

Poupança: conceitue o planejamento financeiro como um hábito de rotina

O planejamento financeiro flexível pode ter a poupança como um hábito, de forma sucinta, isso significa que você irá focar no hábito de guardar o dinheiro e não exatamente na caderneta de poupança ou nos valores poupados.

Por isso, é importante que você faça um planejamento financeiro de modo que você obtenha o mapeamento de sua situação financeira atual. Dessa forma, você poderá poupar valores através de economias domésticas, bem como você pode realizar trocas financeiramente positivas na sua rotina.

Faça trocas relevantes

Por exemplo, você pode trocar um produto bancário comum por um produto ofertado por uma fintech. Visto que as fintechs são fontes relevantes de serviços e produtos bancários qualificados com isenção total de tarifas.

Dessa maneira, você não irá abdicar do serviço, mas poderá obter uma economia válida para o seu plano de finanças. Além disso, você também pode verificar outras possibilidades de economizar sem que você abdique de alguns serviços, como cancelar um canal de TV a cabo e assinar um canal de streaming, por exemplo. Assim sendo, você pode verificar outras possibilidades, direcionando os valores para a sua poupança.

Alimente o hábito da poupança

Alimentar a poupança como um hábito significa que você não irá focar nos valores. Por isso, ainda que sejam valores irrisórios, você deve focar no seu hábito de criar um novo processo mental, já que essa modificação será de extrema relevância para o seu futuro, no que diz respeito ao seu relacionamento com o seu dinheiro.

Além disso, conforme falamos anteriormente, você pode obter outros meios de diversificar seus investimentos. Visto que estamos colocando a poupança como um hábito. Sendo assim, você pode entender melhor o fluxo do mercado e se tornar um novo investidor futuramente.

Tenha clareza sobre suas metas

Entretanto, o mais importante é que você tenha clareza sobre suas metas e construa hábitos sólidos e sustentáveis para que você se torne uma pessoa econômica de forma natural, de modo que a poupança e o planejamento não serão sacrifícios na sua rotina; o que torna todo o processo mais viável e faz com que você não abandone suas metas, ainda que todo esse processo ocorra de forma não linear.